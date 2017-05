Missglückte Racheaktion an der Mosel

Der Dieb landete bei seiner Flucht in einem Gartenteich. (Symbolfoto)

Oberfell. Verlorene Beute, mehrere Anzeigen und eine Landung in einem Gartenteich: Die Polizei ist zu einem ungewöhnlichen Einbruch nach Oberfell an der Mosel ausgerückt.

Von Alexander Hertel, 02.05.2017

Dieser Einbruch ging gründlich daneben: Nicht nur, dass der Mann die Beute verlor, er landete nach der Tat in dem kleinen Ort Oberfell an der Mosel auch noch in einem Gartenteich.

Angefangen hatte die ganze Geschichte mit einem Disput in der Walpurgisnacht, wie die Koblenzer Polizei berichtet. Nach einem Streit zwischen zwei Bewohnern des Dorfes entschied der Jüngere der beiden, der augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand, sich an dem anderen Mann zu rächen.

Am Abend gegen 22 Uhr wollte er dies dann in die Tat umsetzen und betrat den Garten seines Kontrahenten. Zunächst lief der Einbruch noch ohne Zwischenfälle: Der Mann riss mehrere kleine Solarleuchten aus dem Boden und packte sie unter den Arm. Doch kurz darauf, als die Hausbewohnerin den Dieb bemerkte, nahm das Unglück seinen Lauf.

Der Mann wurde dann selbst auf die Frau aufmerksam und versuchte, über den Gartenzaun zu springen und so zu entkommen. Doch das schaffte er nicht: Da dieser offensichtlich zu hoch für ihn war, fiel der Mann in den Teich. Er verlor dabei einen Teil seiner Beute.

Der Mann versuchte daraufhin erneut, den Zaun zu überspringen, was ihm schließlich auch gelang. Er setzte seine Flucht fort und warf den Rest der gestohlenen Gegenstände auf einem Parkplatz in der Nähe des Hauses weg.

Blöd für den Mann, gut für die Polizei: Bei dem Sturz in den Teich verlor er auch seinen Rucksack, in dem sich sein Personalausweis befand. Für den Einbrecher hat die missglückte Racheaktion nun weitere Folgen. Die Polizei nahm Anzeigen wegen Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch und Diebstahl auf.