Interview mit Boris Becker zur Fibo

Eine deutsche Tennislegende entdeckt die Raffinessen der Fitnesstechnik: Mit Boris Becker (49) sprach Hannah Rüdiger.

07.04.2017

Was erwarten Sie von der Fibo?

Boris Becker: Das ist mein erstes Mal hier als Markenbotschafter, mal sehen, was mich erwartet. Ich freue mich jedenfalls sehr darüber, dass Fitness heutzutage so wichtig geworden ist und bei vielen Menschen eine große Rolle im Leben spielt – man sieht es ja hier! Das war früher ganz anders.

Sie promoten das Visionbody Training – was ist das?

Becker: Mit dem Visionbody Training kann man seinen gesamten Körper in nur 20 Minuten trainieren. Bei dem neuen Elektrostimulationssystem (EMS), das sich in einem bequemen Anzug verbirgt, braucht man außerdem keine lästigen Kabel. Deswegen ist man bei seinem Workout völlig unabhängig – eine komplett neue Art des Krafttrainings. Mit Visionbody kann man im Prinzip überall trainieren, also auch mal eben im Büro oder im Hotelzimmer, alleine oder in der Gruppe. Insgesamt ist man einfach viel flexibler.

Was hat sich im Fitnesstraining seit dem Beginn Ihrer Karriere als Profisportler verändert?

Becker: In meiner Jugend sah das Fitnesstraining noch ganz anders aus. Damals hatten wir einfach noch nicht so viele Möglichkeiten wie heute. In den 80ern gab es ja noch nicht einmal das Internet, auch keine Smartphones, also erst recht keine intelligenten Elektrostimulationssysteme. In dem Bereich hat sich wirklich sehr viel getan. Ich glaube aber, dass sich vieles zum Guten verändert hat. Hätte es die Methoden und Geräte von heute schon damals gegeben, hätte meine Sportlerkarriere wohl viel länger gedauert.