Tote Fische liegen am 12.09.2017 am Strand des Ostsee-Badeortes Eckernförde (Schleswig-Holstein). Wie bereits im vergangenen Jahr war Sauerstoffmangel durch sauerstoffarmes Tiefenwasser die Todesursache. Unter den toten Fischen, darunter Dorsche und Schollen, waren viele Jungtiere.

Eckernförde. Am Strand des Ostsee-Badeortes Eckernförde liegen Haufenweise Kadaver von toten Fischen. Ursache ist nach Auskunft des Ostsee Info-Centers Sauerstoffmangel im Wasser.

Von Anja Wollschlaeger, 13.09.2017

Sauerstoffarmes Tiefenwasser hat am Dienstag ein Fischsterben in der Eckernförder Bucht ausgelöst. Wie die Eckernförder Zeitung berichtet, liegen haufenweise Kadaver von Plattfischen, Dorschen, Meerforellen und anderen Arten am Strand. Eine Umweltpädagogin erklärte gegenüber der Zeitung, die Ursache sei sauerstoffarmes Tiefenwasser. Dies habe der Südwind nach oben gewirbelt.

Zusätzlich sei das Wasser zu nährstoffreich, weil zu viel organisches Material im Wasser verfaule. Das Phänomen war im Dezember 2016 schon einmal aufgetreten. Laut einem NDR-Bericht befürchtete das schleswig-holsteinische Umweltministerium eine Ausweitung auch auf die angrenzenden Buchten.