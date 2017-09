Fischsterben: Landwirt soll Gülle abgeleitet haben

12.09.2017 Hagen. Mehr als 1600 Kubikmeter Gülle sorgen für ein Fisch- und Pflanzensterben in der Neyetalsperre. Als mutmaßlichen Verursacher klagt die Staatsanwaltschaft einen 41-jährigen Landwirt an. Jetzt beginnt der Prozess.

Zweieinhalb Jahre nach einem großen Fisch- und Pflanzensterben in der Neyetalsperre im Oberbergischen Kreis steht der mutmaßliche Verursacher von heute an in Hagen vor Gericht. Der 41-jährige Landwirt soll im März 2015 mehr als 1600 Kubikmeter Gülle aus einem seiner Silos abgelassen haben. Die Brühe gelangte nach den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft über Wiesen und den Neyebach in die Talsperre und sorgte dafür, dass nahezu das gesamte tierische und pflanzliche Leben abstarb. Gleich mehrere Schadstoffwerte sollen um zum Teil das 800-fache erhöht gewesen sein. Die Anklage lautet auf Gewässerverunreinigung in einem besonders schweren Fall. (dpa)