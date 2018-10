Marihuana auf der Einkaufsstraße

Wien. In handlichen Pappschachteln werden Marihuana-Produkte aktuell in der Wiener Innenstadt zum Kauf geboten. Wie? - Für elf bis 30 Euro kann jedermann bis zu drei Gramm Cannabis aus einem jüngst aufgestellten Automaten erwerben.

Von Dierk Himstedt, 12.10.2018

Wer aktuell in der Wiener Mariahilfer Straße, nahe des Hauptbahnhofs, schlendert und genau hinschaut, stößt in Höhe der Hausnummer 101 auf ein Novum: Ein Cannabis-Automat bietet Marihuana-Produkte wie "OG Kush" oder "Buddha Skunk" in Mengen von bis zu drei Gramm und Kosten von elf bis 30 Euro an. Die österreichische Firma "Dr. Greenthumb" hat dieses Angebot erstmalig in der österreichischen Hauptstadt aufgestellt.

Die Aufstellung des Automaten ist legal. Laut Angaben des österreichischen Magazins "Kurier" hat die Firma für den genannten Standort zuvor eine Genehmigung von der Wiener Verwaltung erhalten. Danach enthalte das in dem Automaten angebotene Cannabis nicht die berauschende Substanz THC, sondern lediglich das entspannende, schmerzlindernde CBD, das nicht "high" mache, ergänzt das österreichische Newsportal "heute".

Mittlerweile formiert sich jedoch Widerstand gegen die Automaten-Aufstellung. Laut "heute" fordern Politiker der rechtspopulistischen Partei FPÖ die umgehende Entfernung des Cannabis-Angebots auf der Mariahilfer-Straße. Der Wiener FPÖ-Politiker Leo Kohlbauer kritisierte in dem Newsportal, dass die Beschriftung auf dem Automaten "Probier mich jetzt aus" und der Zusatz "The Legal Cannabis" ("Legales Cannabis") den Eindruck vermittle, dass Cannabis grundsätzlich legal sei.

Cannabis-Produkte in ganz Österreich erhältlich

CBD-Cannabis hatte in den letzten Monaten in Wien und anderen österreichischen Städten größere Verbreitung erfahren. Im altehrwürdigen Wiener Aida-Café zum Beispiel kann man Cannabis-Brownies verköstigen und auch in dem Lebensmitteldiscounter Lidl wird Marihuana verkauft. Laut dem Kurier gibt es in ganz Österreich rund 70 so genannte Growshops, die Marihuana-Stecklinge zum eigenen Anbau verkaufen.

Die österreichische Regierung, bestehend aus der konservativen ÖVP und den Rechtspopulisten der FPÖ, haben Anfang Herbst bereits angekündigt, noch in der laufenden Legislaturperiode eine Offensive gegen den Verkauf von Cannabis in Österreich zu starten, so der Kurier weiter.