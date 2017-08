Fipronil: Weitere Produkte könnten betroffenen sein

04.08.2017 Münster. Im Skandal um giftbelastete Eier geht das Untersuchungsamt in Münster davon aus, dass auch andere mit Eiern erzeugte Lebensmittel betroffen sein können. "Es ist naheliegend, dass es bei Eiern nicht bleiben wird", sagte Prof. Peter Fürst, Vorstandsvorsitzender des Chemischen und Veterinäruntersuchungsamts Münsterland-Emscher-Lippe am Freitag. Rückstände von Fipronil seien möglicherweise auch in den Hühnern selbst zu finden, sowie in Produkten wie Mayonnaise oder Eierlikör, in denen Eier weiterverarbeitet wurden.

Das Amt in Münster testet derzeit unter Hochdruck zusammen mit einem weiteren in Krefeld Eier aus NRW auf Fipronil. "Von dem, was wir bislang wissen, gibt es aber für Verbraucher keinen Grund zur Panik", betonte Prof. Fürst. Diese Aussage bezieht sich aber ausdrücklich noch nicht auf die derzeit getesteten Eier, sondern auf die bislang bekannten Daten von getesteten Eiern aus Niedersachsen und den Niederlanden. (dpa)