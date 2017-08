Filialleiter streckt Ladendieb mit Faustschlag nieder

16.08.2017 Köln (dpa/lnw) – Mit einem Faustschlag hat der Filialleiter eines Elektrofachmarkts in Köln einen Ladendieb niedergestreckt und schwer verletzt. Der Täter habe versucht, mit einem gestohlenen Smartphone zu fliehen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Demnach löste der 36-Jährige beim Entfernen des Sicherungskabels am Dienstagabend einen Alarm aus. So bekam ihn der Filialleiter rechtzeitig zu fassen. Als der Täter um sich schlug, brachte der 45-Jährige ihn mit einem gezielten Faustschlag zu Boden. Der 36-Jährige kam in ein Krankenhaus. Gegen ihn läuft ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls.