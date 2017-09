Der Countdown läuft

In weniger als 300 Tagen wird in Russland die WM angepfiffen. Der Gastgeber fühlt sich bereit.

12.09.2017 Berlin. Der Weltfußballverband Fifa beginnt mit dem Ticketverkauf für die WM 2018 in Russland. Ab dem 14. September können sich Fans rund um die Welt einen Platz sichern.

In einem mehrstufigen Verfahren können Fußballfans ab dem 14. September, 11.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit, zunächst Anträge auf den Kauf eines oder mehrerer Tickets stellen. Anschließend würden die Tickets bis Juli 2018 in einem mehrstufigen Verfahren zugeteilt, teilte der Verband am Dienstag mit. Die Anmeldung sei exklusiv über die Fifa-Website möglich.

Auf Anordnung der russischen Behörden müssen alle Fans vor dem Besuch von Spielen zudem eine „Fan-ID“ beantragen. Ohne das Identitätsdokument sollen Ticketbesitzer keinen Zugang zu Spielen erhalten. Die „Fan-ID“ ersetze unter anderem ein Visum für die Einreise in die Russische Föderation und diene an Spieltagen als Nahverkehrsticket, teilte die Fifa mit.

So läuft die Vergabe der WM-Tickets Die erste Verkaufsphase Die erste Verkaufsphase wird in zwei Abschnitte unterteilt. Im ersten Verkaufsabschnitt spielt es laut Fifa keine Rolle, ob ein Antrag am ersten oder am letzten Tag eingeht. Alle Anträge hätten gleiche Chancen auf Erfolg. Werden insgesamt mehr Karten beantragt, als verfügbar, erfolge die Zuteilung im Losverfahren. Start : 14. September 2017 Ende : 12. Oktober 2017 Im zweiten Verkaufsabschnitt werden die noch verfügbaren Tickets nach dem Windhundprinzip verteilt. Heißt: Wer früh einen Antrag stellt, hat bessere Chancen. Start : 16. November 2017 Ende : 28. November 2017 Weitere Info gibt es hier.

Die zweite Verkaufsphase Nach der WM-Endrundenauslosung am 1. Dezember 2017 folgt die zweite Verkaufsphase, die nach demselben Prinzip ebenfalls in zwei Abschnitte unterteilt werde. Im ersten Verkaufsabschnitt entscheidet wieder das Los. Start : 5. Dezember 2017 Ende : 31. Januar 2018 Im zweiten Verkaufabschnitt entscheidet der Zeitpunkt, zu dem der Antrag gestellt wird. Start : 13. März 2018 Ende : 3. April 2018 Weitere Info gibt es hier.

Last-Minute-Verkaufsphase In der Last-Minute-Verkaufsphase entscheide allein das Windhundprinzip. Start : 18. April Ende : 15. Juli Weitere Info gibt es hier.



Entgegen der Kritik von Datenschützern versichern die Organisatoren zudem, dass keine persönlichen Daten an Dritte weitergegeben werden - nur an die russischen Behörden, die mit der Fan-ID gewaltbereiten Krawallmachern die Einreise verweigern wollen. (dpa/sid)