Feuerwehrmann wegen Brandstiftung vor Gericht

25.07.2017 Dortmund. Nach einer Serie von Brandstiftungen in Selm (Kreis Unna) muss sich von heute an ausgerechnet ein Mitglied der freiwilligen Feuerwehr vor dem Dortmunder Landgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft ist davon überzeugt, dem 27-Jährigen zumindest drei Taten nachweisen zu können. In zwei Fällen soll er in Wohnhäusern Feuer gelegt haben, indem er einen Brandsatz durch ein geöffnetes Kellerfenster warf und Kohlebriketts auf einer Fensterbank anzündete. Ende Januar brannte außerdem eine Gartenhütte vollständig aus. Der Angeklagte soll sich an den Löscharbeiten an der Laube beteiligt haben. Die Polizei nahm ihn noch in Uniform fest.