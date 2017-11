Feuerwehrmann im Einsatz angefahren und schwer verletzt

20.11.2017 Troisdorf. Ein Feuerwehrmann ist während eines Einsatzes auf der Autobahn 3 im Rhein-Sieg-Kreis von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der Fahrer des Wagens sei am späten Sonntagabend bei Troisdorf-Altenrath in eine Unfallstelle gefahren, an der gerade die Unfallaufnahme stattfand, sagte ein Sprecher der Polizei am Montag. Dabei sei der Feuerwehrmann schwer verletzt worden. Der 34-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht, nach Angaben der Polizei war er am Montagmorgen nicht mehr in Lebensgefahr. Der Unfallfahrer blieb unverletzt. Bei dem vorausgehenden Unfall waren zwei Menschen leicht verletzt worden.