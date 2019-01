Ventura in Kalifornien

VENTURA. Einen besonders kreativen Heiratsantrag hat sich der kalifornische Feuerwehrmann Zach Steele in Ventura überlegt. Er überraschte seine Freundin, die zunächst von einem Brand im eigenen Haus ausging.

Von general-anzeiger-bonn.de, 14.01.2019

Gibt es den perfekten Heiratsantrag? Eine Frage, die wohl jeder anders beantwortet. Dass sich Zach Steele etwas besonders ausgefallenes einfallen ließ, um um die Hand seiner Freundin anzuhalten, streitet allerdings wohl niemand ab. Wie Fox News auf seiner Homepage berichtet, fälschte der kalifornische Feuerwehrmann in Ventura einen Einsatz, um die Aufmerksamkeit seiner 30-jährigen Freundin Maddison Ridgik zu erhalten.

An einem geselligen Abend, das Pärchen hatte Besuch geladen, gab Steele vor, weitere Lebensmittel zu besorgen und verließ das Haus. bereits zuvor hatte er auf dem Dachboden Rauchmaschinen installiert. Kurz nachdem der Wehrmann das Haus verlassen hatte, schaltete sein Stiefvater Johnny Nelson die Maschinen ein. Es dauerte nicht lange, da rauchte es im Haus und Ridgik war entsprechend aufgeregt.

Da sie ein Feuer vermutete, rief sie die örtliche Feuerwehr. Dort war inzwischen auch ihr Freund angekommen, der nie vorhatte, Lebensmittel zu holen. Gemeinsam mit seinen in den Plan eingeweihten Kollegen rückte er zu dem vermeintlichen Brand aus: "Alle Jungs stiegen aus, nur ich blieb noch etwa eine Minue im Auto", erzählte Steele später.

Dann folgte sein großer Auftritt: Er näherte sich in voller Löschmontur seiner Freundin, die ihn aufgrund der Maske zunächst nicht erkannte. Er packte ihre Taille, drehte sie zu sich und nahm seine Maske ab. "Ihr Blick war eine Mischung aus Schock und Verwirrung", so Steele. Schließlich ging der 30-Jährige, der die Szenerie mit einer Kamera im Helm filmte, vor ihr auf die Knie und hielt um ihre Hand an.

Die ob der Situation noch immer verwirrte Ridgik sagte "Ja" und erhielt anschließend die Aufklärung durch ihren Verlobten: Es gab nie ein Feuer, alles war geplant. "Es war wirklich der unbeschreiblichste Moment meines Lebens", erzählte Ridgik.

Die Hochzeit soll bereits im März dieses Jahres steigen. Mit einer weiteren Überraschung? "Nein, das wird weniger Drama", sagte Steele.