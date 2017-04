Feuerwehrauto verunglückt: Zwei Schwerverletzte

15.04.2017 Unna. Auf dem Weg zu einem Einsatz ist am Samstagvormittag in Unna ein Feuerwehrauto verunglückt. Zwei der vier Insassen erlitten schwere Verletzungen, sagte ein Sprecher der Polizei. Das Einsatzfahrzeug sei auf dem Weg zu einem Brand gewesen, als es aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und gegen eine Hauswand prallte. Einer der Schwerverletzten war im Fahrzeug eingeklemmt und konnte erst nach längerer Zeit befreit werden. Er und sein schwer verletzter Kollege wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen dauerten an.