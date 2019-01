Tierrettung in Düsseldorf

30.01.2019 Düsseldorf. Feuerwehrleute haben bei einem Wohnungsbrand eine Katze gerettet und sie anschließend mit Sauerstoff versorgt. Das Tier hatte sich laut Feuerwehr verängstigt in einer Ecke versteckt.

Passanten bemerkten das Feuer in einer Düsseldorfer Dachgeschosswohnung und wählten den Notruf, wie die Feuerwehr am Mittwoch berichtete. Die Einsatzkräfte brachten die Flammen schnell unter Kontrolle.

Menschen waren bei dem Brand am Dienstagabend nicht in der Wohnung. Nur die Katze, die sich laut Feuerwehr verängstigt in einer Ecke versteckt hatte. Die Retter brachten das Tier ins Freie und nach der Erstversorgung mit Sauerstoff in eine Tierklinik. (dpa)