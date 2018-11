Kurioser Fehler in Japan

Bonn. Bei einem Brand zählen oft Minuten. Schlecht ist es da, wenn die Feuerwehr das Löschwasser vergisst. Genau das ist aber vor Kurzem Einsatzkräften in Japan passiert.

Von Stephan Werschkull, 22.11.2018

Zu einem kuriosem Vorfall ist es in der Nacht vom 23. Oktober in der Stadt Isa, in der japanischen Präfektur Kagoshima gekommen. Die Feuerwehr wurde zu einem brennenden Gebäude gerufen. Doch das erste Feuerwehrfahrzeug, das am Brandort ankam, hatte das Löschwasser vergessen. Das Fahrzeug war zuvor für einige Tage in der Reparatur gewesen, danach hatten die Feuerwehrleute wohl vergessen den Tank zu befüllen, berichtet das Magazin Japan Today.

Glück im Unglück: Ein See befand sich in der Nähe und so konnte mit fünf Minuten Verspätung mit dem Löschen begonnen werden. Auch wenn es keine Verletzten gab, erhielten im Nachgang fünf Führungskräfte der örtlichen Feuerwehr einen Verweis. Die Feuerwehr von Isa entschuldigte sich für den "leichtsinnigen Fehler" und kündigte genauere Inspektionen an.