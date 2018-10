Einsatz in Kevelaer

12.10.2018 KEVELAER. Tierischer Einsatz für die Feuerwehr in Kevelaer: Am Donnerstagnachmittag befreiten die Wehrleute ein Pony, das bis zum Hals im Schlamm versunken war.

Ein bis zum Hals im Schlamm steckendes Pony ist von der Feuerwehr am Niederrhein gerettet worden. Das Tier war von einem Reiterhof ausgerissen und in einem Schlammloch in der niederrheinischen Ortschaft Winnekendonk bei Geldern steckengeblieben, wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte. Mit Schläuchen und Gurten konnte sie das hilflose Pony am Donnerstagnachmittag unverletzt befreien. (dpa)