Einsatz in Werne

10.09.2018 Werne. An einer schwer zugänglichen Stelle hat die Feuerwehr im nordrhein-westfälischen Werne ein Pferd aus der Lippe gerettet. Das Tier stürzte am Sonntag in den Fluss und wurde von Kanufahrern entdeckt, wie die Einsatzkräfte mitteilten.

Das Pferd war nach einer Stunde im Wasser bereits unterkühlt und schwach, so dass es nicht aus dem Schlamm über die steile Uferböschung kam.

Die Feuerwehr beruhigte das Tier zunächst und hielt seinen Kopf über Wasser. Ein erster Versuch, es mit Hilfe von Schläuchen aus dem Wasser zu ziehen, misslang. Letztlich legte die Feuerwehr dem Pferd eine Schlinge um und zog es mit der Seilwinde des Einsatzwagens aus dem Fluss. Das Tier überlebte und konnte bald wieder aufstehen. (afp)