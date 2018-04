Feuerwehr rettet Pferd mit Schläuchen aus Jauchegrube

06.04.2018 Gelsenkirchen. Mit einem Sprung in eine Jauchegrube hat ein Pferd die Feuerwehr Gelsenkirchen auf Trab gebracht. 20 Rettungskräfte und sieben Einsatzfahrzeuge rückten am Freitagnachmittag zur Trabrennbahn Gelsenkirchen an, um das Tier zu retten, teilte die Feuerwehr mit. Der Einsatz war den Angaben zufolge komplex. Weil nur noch der Kopf des Pferdes aus der vollen Grube ragte, wurde zunächst ein Teil der Jauche abgepumpt. Danach wurde das Tier beruhigt und mit einem improvisierten Hebegeschirr, bestehend aus Schläuchen, aus der misslichen Lage befreit.

Danach wurde das Pferd gesäubert - und alles war nach etwas mehr als eineinhalb Stunden wieder gut. Während des Einsatzes wurden der besorgte Besitzer und einige Reitfreunde den Angaben zufolge von Rettungskräften betreut. (dpa)