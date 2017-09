Feuerwehr rettet Fuchs vor Ertrinken in Güllegrube

06.09.2017 Schalksmühle. Die Feuerwehr hat in Schalksmühle (Märkischer Kreis) einen Fuchs aus einer Güllegrube gerettet. Wie die Freiwillige Feuerwehr am Mittwoch berichtete, drohte der junge Fuchs am Dienstag zu ertrinken, nachdem er dreieinhalb Meter tief in die umzäunte Grube gestürzt war. Die Einsatzkräfte ließen "als Sofortmaßnahme" zunächst einen Schlauch in die Grube hinab, in dem sich das Tier auch zeitweise verbiss. Dann bauten die Helfer mit Leinen und einem Rohr eine Fangschlinge, mit dem sie den Fuchs schließlich aus der Grube zogen. "Das völlig entkräftete Tier wurde anschließend ohne Gegenwehr vorsichtig mit einem Wasserschlauch gesäubert und dann in eine Decke gehüllt", teilte die Feuerwehr mit. Danach wurde er zu einem Tierarzt gebracht.