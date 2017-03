Feuerwehr muss Fußgänger von Steilhang retten

26.03.2017 Wetter. Weil er eine Abkürzung nach Hause nehmen wollte, ist ein 45-jähriger Fußgänger in Wetter auf einem Steilhang steckengeblieben und hat einen Feuerwehreinsatz mit 25 Einsatzkräften ausgelöst. Den Mann hatte am Samstagmittag nach rund 20 Metern Aufstieg die Kraft verlassen, so dass er weder weiter hinauf- noch hinabgehen konnte, wie die Feuerwehr Wetter mitteilte. Sie holte den unverletzten Mann mit einem sogenannten Schleifkorb vom Hang.