Feuerwehr muss Brand an einer Flüchtlingsunterkunft löschen

28.04.2017 Greven. Auf dem Gelände eines ehemaligen Bauernhofes in Greven ist in unmittelbarer Nähe einer Flüchtlingsunterkunft eine Scheune abgebrannt. Die Feuerwehr konnte die Flammen in der Nacht zum Freitag zwar löschen, die rund 360 Quadratmeter große Halle war aber nicht mehr zu retten. Verletzt wurde niemand. Ein unbewohntes Haus und die Container mit den 40 Wohneinheiten für die Asylbewerber wurden nicht größer beschädigt. Nach Angaben der Polizei ist die Ursache für das Feuer noch nicht geklärt. Es entstand ein Schaden von 100 000 Euro.