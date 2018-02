Feuerwehr findet bei Löscharbeiten tote Frau

24.02.2018 Lippstadt. Bei Löscharbeiten in einem Wohn- und Geschäftshaus in Lippstadt (Kreis Soest) ist am Samstag die Leiche einer 92 Jahre alten Frau gefunden worden. Die Bewohnerin habe tot in ihrer Wohnung gelegen, teilte die Polizei am Abend mit. Die Feuerwehr fand die Frau, nachdem die Löscharbeiten abgeschlossen waren. Woran die Bewohnerin starb, stand am Abend zunächst nicht fest. Weitere Menschen sind laut Polizei nicht verletzt worden. Weshalb es zu dem Brand kam, wollten die Ermittler noch klären.