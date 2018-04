Feuerwehr findet Tote in Wohnung in Dortmund

30.04.2018 Dortmund. In einer Wohnung in Dortmund hat die Feuerwehr am Sonntagabend nach einem Notruf eine tote Frau gefunden. Die Todesursache war zunächst nicht bekannt, wie die Feuerwehr weiter mitteilte. In der Wohnung sei auch noch ein Mann gewesen, der vermutlich unter Drogeneinfluss stand und die Feuerwehr alarmiert hatte. Zwei Sanitäter, die den Mann in der Wohnung versorgten, klagten anschließend über Augen- und Atemwegsreizungen. Daraufhin lüftete ein Atemschutztrupp die Wohnung. Ein später herbeigerufenes Feuerwehrteam konnte allerdings keine Schadstoffe in der Luft nachweisen. Die Polizei übernahm die Ermittlungen.