Einsatz in Dinslaken

19.09.2018 Dinslaken. Tierischer Einsatz für die Feuerwehr in Dinslaken: Die Wehrleute befreiten einen Igel aus einem Zaun, der "offensichtlich seine Figur ein wenig unterschätzt" hatte.

Ein im Zaun feststeckender Igel hat in Dinslaken einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Das Tier habe „offensichtlich seine Figur ein wenig unterschätzt“, hieß es in der Mitteilung der Feuerwehr vom Mittwoch. Die Retter befreiten den Igel am Dienstag mit einem Bolzenschneider aus dem Zaun einer Kita. „Nach einer kurzen Verschnaufpause und einem Schluck Wasser setzte der Igel wohlbehalten seinen Weg fort, und die Feuerwehr konnte wieder einrücken“, schrieben die Einsatzleute in ihrem Bericht. (dpa)