Einsatz bei Unterhaching

Unterhaching. Auf dem Weg zum Einsatz gibt es für Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei oftmals Probleme mit der Rettungsgasse. Bei Unterhaching klappte diese am Wochenende besser. Sehr zur Freude der Feuerwehr.

Von Alexander Hertel, 03.12.2018

Autofahrer auf dem linken Fahrstreifen weichen nach links aus, auf den übrigen Fahrstreifen weichen Verkehrsteilnehmer nach rechts aus. Eine Rettungsgasse zu bilden ist in der Theorie recht einfach. Doch immer wieder klagen Einsatzkräfte über Probleme bei Anfahrten zu Unfällen. Anders nach einem Unfall am Wochenende auf der A995.

Dort hatten sich die Autofahrer vorbildlich eingereiht und genügend Platz für Feuerwehr und Rettungsdienst gelassen. Die Feuerwehr Unterhaching war von dem Verhalten so beeindruckt, dass sie sich am Sonntag bei den Verkehrsteilnehmern bedankte. "Vielen Dank an Alle, die zu diesem Zeitpunkt auf der Strecke unterwegs waren für die perfekte #Rettungsgasse", schreiben die Wehrleute auf ihrer Facebookseite. Dazu stellten sie das Video ihrer Fahrt, das zeigt, wie problemlos und schnell sie den Unfallort auf der Autobahn erreichen konnten. "Das habe ich noch nie gesehen", zeigt sich einer der Einsatzkräfte im Video sichtlich erstaunt.

Der Clip wurde nach einem Tag nicht nur mehr als 260 Mal geteilt, sondern auch bereits mehr als 38.000 Mal angeklickt.