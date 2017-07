Feueralarm im Düsseldorfer Landtag

24.07.2017 Düsseldorf (dpa/lnw) – Nach einem Brand im Maschinenraum eines Aufzugs ist am Montag Feueralarm im nordrhein-westfälischen Landtag ausgelöst worden. Die Feuerwehr rückte mit drei Einsatzfahrzeugen an und konnte den Brand schnell löschen. Anschließend lüftete sie den Raum im Keller des Gebäudes. Verletzt wurde niemand. Einige Landtagsmitarbeiter mussten aber vorübergehend in andere Gebäudeteile ausweichen. Wie viele das waren, ist nicht bekannt. In der Sommerpause halten sich im Landtagsgebäude deutlich weniger Menschen auf als zu anderen Zeiten im Jahr. Auslöser des Brandes soll nach Angaben der Feuerwehr ein technischer Defekt gewesen sein.