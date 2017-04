Feuer in bewohnten Containern auf Schrottplatz

09.04.2017 Bonn. Auf dem Gelände eines Schrottplatzes in Alfter (Rhein-Sieg-Kreis) bei Bonn sind mehrere bewohnte Container in Brand geraten. 30 Bewohner seien aus den Containern in Sicherheit gebracht worden, teilte die Feuerwehr in der Nacht zu Sonntag mit. Einer von ihnen kam mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Bei den Wohncontainern handelte es sich nach Angaben der Feuerwehr nicht um eine Flüchtlingsunterkunft. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar, die Polizei nahm Ermittlungen auf. Die Feuerwehr war am Samstagabend um 20.40 Uhr zu dem Brand gerufen worden. Gegen 2.00 Uhr war er gelöscht.