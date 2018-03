09.03.2018 Wadersloh. Der Fahrer eines Schulbusses hat in Wadersloh (Kreis Warendorf) drei Kinder vor einem Feuer gerettet. Wie die Polizei mitteilte, ging der Motor am Donnerstag während der Fahrt in Flammen auf. Der Busfahrer brachte erst die drei Schulkinder ins Freie und versuchte dann selbst, den Brand zu löschen. Verletzt wurde keiner. Vermutlich habe ein technischer Defekt das Feuer ausgelöst.