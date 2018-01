Feuer in Reifenhalle im Aachener Gewerbepark

03.01.2018 Aachen. Mehrere Lastwagen sind bei einem Feuer im Aachener Gewerbepark in Flammen ausgegangen und restlos ausgebrannt. Ein Mensch wurde bei dem Feuer in dem Logistikzentrum eines Reifenproduzenten leicht verletzt, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Die Löscharbeiten, an denen auch Einsatzkräfte aus den Niederlanden beteiligt waren, zogen sich über mehrere Stunden hin. Rauchschwaden waren von Aachen bis ins benachbarte Herzogenrath zu sehen. Die Lastwagen waren nach ersten Erkenntnissen mit Reifen beladen. Deshalb wurden Luftmessungen in der Region vorgenommen. Die Brandursache war zunächst unklar.