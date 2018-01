Feuer in Lagerhalle richtet Hunderttausende Euro Schaden an

In einer Lagerhalle für Kunststoffe in Saerbeck (Kreis Steinfurt) ist ein Feuer ausgebrochen.

25.01.2018 Saerbeck. Feuer in einer Lagerhalle im Kreis Steinfurt. Hunderte Einsatzkräfte kämpfen am Donnerstag gegen die Flammen in einem plastikverarbeitenden Betrieb. Am Nachmittag ist das Feuer unter Kontrolle.

Nach einem Großbrand in einer Lagerhalle mit Kunststoffen im Münsterland hat die Feuerwehr die Flammen am Donnerstagnachmittag unter Kontrolle gebracht. Nachlöscharbeiten sollten aber noch die ganze Nacht dauern, wie ein Feuerwehr-Sprecher sagte. Die etwa 5000 Quadratmeter große Halle in Saerbeck sei teilweise eingestürzt und massiv beschädigt worden. Der Schaden liege sicherlich im hohen sechsstelligen Bereich. Zur Brandursache gab es am Abend keine Aussagen. Experten der Polizei konnten die Brandstelle noch nicht betreten, wie ein Polizeisprecher sagte.

Zeitweise waren 350 Einsatzkräfte mit dem Löschen des am Donnerstagmorgen ausgebrochenen Feuers beschäftigt. Dichte Rauchschwaden waren über dem Industriegebiet in Saerbeck zu sehen. Bagger rückten an, um die Trümmer auseinanderzuziehen und an die Brandherde zu kommen. Nach Worten des Feuerwehrsprechers wurden große Mengen Löschschaum angefordert, um die Flammen zu ersticken. Verletzt wurde niemand.

In der Halle, die den Angaben zufolge zu einem plastikverarbeitenden Betrieb gehört, waren Kunststoffe für Textilien gelagert. Zunächst war unklar, welche Stoffe durch den Brand freigesetzt wurden. Da der Wind den Rauch auch in weiter entfernte Wohngebiete getragen habe, rief die Feuerwehr sicherheitshalber dazu auf, Fenster und Türen in der Umgebung geschlossen zu halten. Auch sollten die Menschen in der Umgebung Lüftungs- und Klimaanlagen abschalten. Nach Luftmessungen gaben die Einsatzkräfte am Nachmittag Entwarnung. (dpa)