Erneuter Brand

Feuerwehrleute bekämpfen den Brand an einer Lagerhalle auf dem Messegelände.

21.02.2019 Düsseldorf. Eine brennende Lagerhalle auf dem Messegelände in Düsseldorf hat am Donnerstagabend die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Bereits 2016 hatte die Halle gebrannt.

Auf dem Düsseldorfer Messegelände ist am Donnerstagabend ein Feuer in einer Lagerhalle ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz und setzte unter anderem Wasserwerfer ein, wie ein Sprecher sagte. Menschen wurden nicht verletzt. Ob es aufgrund der Rauchentwicklung Auswirkungen auf den Flugverkehr am benachbarten Düsseldorfer Flughafen gab, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen.

„Die Löscharbeiten werden noch mehrere Stunden andauern“, schrieb die Feuerwehr am späten Abend auf Twitter und rief dazu auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten. In Teilen der Stadt könne es zu Geruchsbelästigungen kommen.

Bereits 2016 hatte die Halle im Stadtteil Stockum gebrannt, die bis Mitte 2016 als Flüchtlingsunterkunft genutzt wurde. Anschließend wurde das durch das Feuer vollständig zerstörte Gebäude wieder aufgebaut. (dpa)