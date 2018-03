Feuer in Innenstadt von Ibbenbüren: Keine Verletzten

16.03.2018 Ibbenbüren. In der Innenstadt von Ibbenbüren im Tecklenburger Land hat ein mächtiges Feuer mehrere Gebäude beschädigt. Die Polizei berichtete am Freitagabend über einen Brand eines Mehrfamilienhauses, das evakuiert worden sei. Mehrere Bewohner des betroffenen Hauses seien in Sicherheit gebracht worden. Verletzte gebe es aber nicht. Das Feuer habe außerdem an mehreren Gebäuden weitere Schäden angerichtet. Es sei zwar unter Kontrolle, aber der Einsatz werde sicher die ganze Nacht dauern, hieß es im Lagezentrum der Polizei.