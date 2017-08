Feuer in Hertener Hotel: Evakuierung

31.08.2017 Herten. In Herten (Kreis Recklinghausen) hat am frühen Donnerstagmorgen ein Hotel gebrannt. Verletzt wurde niemand. Das kleine Hotel und zwei Wohnnungen wurden evakuiert. Nach Angaben der Polizei brach das Feuer zunächst in einem Biergarten auf dem Grundstück der Herberge aus und breitete sich dann aus. 22 Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 000 Euro, wie die Polizei mitteilte. Die Brandursache ist noch unklar.