Feuer im Klassenzimmer: Polizei vermutet Brandstiftung

26.07.2017 Essen. In einer Essener Gesamtschule hat es in der Nacht zum Mittwoch in einem Klassenzimmer gebrannt. Nach Angaben der Polizei gelang es der Feuerwehr, den Brand zu löschen, verletzt wurde durch das Feuer im Stadtteil Altendorf niemand.

Kurz vor Mitternacht wurde der Alarm ausgelöst. Die näheren Umstände sind noch unklar, die Brandermittler nehmen am Mittwoch die Arbeit auf. Ein Sprecher der Polizei sagte am Mittwochmorgen, es bestehe der Verdacht, dass Brandstifter am Werk gewesen sind. Zurzeit sind in Nordrhein-Westfalen Sommerferien. (dpa)