Feuer beschädigt imposanten Kirchturm in Espelkamp

08.03.2018 Espelkamp. Ein Feuer hat den imposanten Turm der Thomaskirche im ostwestfälischen Espelkamp erheblich beschädigt. Etwa 100 Feuerwehrleute sind am Donnerstagmittag zu dem Kirchenbau geeilt, aus dessen Dachstuhl dicker Qualm aufstieg. Mit Hilfe von Drehleitern beförderte die Feuerwehr Wasser in die Glocken-Öffnungen des spitz zulaufenden Turmdaches. Nach Informationen der Feuerwehrleitstelle des Kreises Minden-Lübbecke war das Feuer am Nachmittag zumindest unter Kontrolle. Ein Ende des Feuerwehreinsatzes war zunächst noch nicht absehbar. Der Turm der Thomaskirche hat eine Höhe von gut 34 Meter.

Wie die Polizei berichtete, stellten die großen Kupferplatten auf dem Dach eine besondere Herausforderung dar. Der eigentliche Brandherd sei dadurch schlecht erreichbar gewesen. Eine Einsturzgefahr habe man zunächst nicht ausschließen können, erläuterte ein Polizeisprecher. Mehrere Häuser im Umfeld der Kirche wurden evakuiert. Informationen über mögliche Verletzten liegen den Einsatzleitstellen nicht vor. Der Feueralarm war kurz vor 12.00 Uhr ausgelöst worden. Die "Neue Westfälische" und das "Mindener Tageblatt" hatten das berichtet.

Für die Thomaskirche der Evangelischen Martins-Kirchengemeinde Espelkamp wurden 1960 der Grundstein gelegt. Die Einweihung der neuen Kirche, die als ein modernes Bauwerk konzipiert wurde und nicht Baustile vergangener Zeiten kopieren sollte, fand 1963 statt. (dpa)