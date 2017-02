Feuer auf Campingplatz in Monschau: ein Schwerverletzter

12.02.2017 Monschau. Bei einem Brand auf einem Campingplatz in Monschau in der Eifel hat ein 47-Jähriger schwerste Verbrennungen erlitten. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Aachener Klinikum geflogen, wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte. Eine weitere Person habe sich leichte Verbrennungen zugezogen. Wie sich die beiden verletzten, war zunächst unklar. Am Einsatzort habe die Feuerwehr ein fast völlig niedergebranntes Zelt abgelöscht.