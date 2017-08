Feuer an Gronauer Grundschule: Gebäude ausgebrannt

17.08.2017 Gronau. Ein Feuer hat den Anbau einer Grundschule im münsterländischen Gronau schwer beschädigt. Als die Einsatzkräfte am Donnerstagmorgen eintrafen, habe der Dachstuhl bereits meterhoch in Flammen gestanden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Eine Gasflasche, die auf der Baustelle gelagert war, explodierte und verletzte einen entfernt stehenden Feuerwehrmann leicht am Arm. Neben dem neuen Anbau sei auch das alte Schulgebäude stark beschädigt worden. Bevor der genaue Schaden ermittelt werden könne, müsse das ausgebrannte Gebäude aber zunächst abkühlen, sagte ein Polizeisprecher. Auch die Brandursache war zunächst unklar.