Festnahme nach tödlichem Streit an Bushaltestelle

26.11.2017 Oberhausen. Nach einem tödlichen Streit an einer Bushaltestelle in Oberhausen ist ein mutmaßlicher Beteiligter festgenommen worden. Ein 28-Jähriger war bei dem Handgemenge ums Leben gekommen.

Ein 20-Jähriger habe sich der Polizei in Bottrop gestellt, nachdem diese eine Beschreibung der drei Tatverdächtigen veröffentlicht hatte. Er war nach eigener Aussage an der handfesten Auseinandersetzung beteiligt, die in der Nacht zum Sonntag zunächst in einem Bus und später an einer Haltestelle ausgetragen worden war. Die Ermittler erhoffen sich nun Hinweise auf die weiteren beiden gesuchten jungen Männer.

Bis zum Abend war unklar, welche Waffen bei dem Streit benutzt wurden. "Möglicherweise wurden Werkzeuge eingesetzt, die zu den schweren Verletzungen führten", sagte der Sprecher. Es könne sich um mindestens eine Stichwaffe gehandelt haben. Unklar war auch zunächst, ob beide zerstrittenen Gruppen bewaffnet waren.

Nach Informationen des Nachrichtenportals "Der Westen" sollen zwei Männer auf der Flucht vor der angreifenden Gruppe gestürzt sein. Ihre Verfolger sollen auf die am Boden liegenden Männer eingestochen haben. Die Polizei bestätigte diese Angaben nicht. (dpa)