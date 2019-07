Verdächtiger in Schwerte gefasst

02.07.2019 Schwerte . Ein 46-Jähriger, der alte Menschen in einem Pflegeheim in Schwerte sexuell belästigt haben soll, ist festgenommen worden. Gegen ihn lagen bereits zwei Haftbefehle vor.

In der Nähe eines Pflegeheims in Schwerte ist ein 46-Jähriger gefasst worden, der sich mehrfach als Pfleger ausgegeben und Bewohner sexuell belästigt haben soll. Gegen ihn lagen zwei Haftbefehle vor, die Polizei hatte den Mann seit Monaten mit einem Phantombild gesucht. Aktuell habe der Mann am Sonntag das Zimmer einer über 90-jährigen Bewohnerin in dem Heim betreten und versucht, die Frau umzuziehen. Sie habe ihn aber abgewehrt, berichtete die Polizei am Dienstag. Der Verdächtige habe daraufhin das Haus verlassen. Mitarbeiter erkannten ihn auf dem Phantombild, folgten ihm und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Bereits Ende März soll der Mann in einer Pflege-Einrichtung in Schwerte (NRW) mehrere Zimmer betreten und als angeblicher Pfleger alte Menschen sexuell belästigt haben. Er war danach entkommen. Heimaufsicht und Polizei hatten alle Einrichtungen im Umkreis über die Übergriffe informiert. (dpa)