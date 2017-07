Festnahme nach Brand und Fund einer Frauenleiche in Beckum

08.07.2017 Beckum. Nach dem Fund einer Leiche bei einem Wohnhausbrand in Beckum im Kreis Warendorf hat es eine Festnahme gegeben. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft Münster am Samstag. Sie machte allerdings noch keine Angaben darüber, ob es sich dabei um einen gesuchten 27-Jährigen handelt. Einzelheiten sollten am Nachmittag bekanntgegeben werden. Zuvor hatten "Westfälischer Anzeiger" und "Die Glocke" über die Festnahme berichtet.

Die Polizei hatte die Fahndung nach dem 27-Jährigen am Freitag eingeleitet. Er steht in Verdacht, seine 22 Jahre alte Ex-Freundin nach einem Streit in deren Wohnung getötet zu haben. Anschließend soll er ein Feuer gelegt haben, um die Tat zu vertuschen. Die Ermittler gehen von einer Beziehungstag aus. (dpa)