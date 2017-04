Fernseher brennt in Kinderzimmer: Mutter und Sohn verletzt

08.04.2017 Arnsberg. Beim Versuch, im Kinderzimmer ein Feuer zu löschen, sind eine Mutter und ihr 17-jähriger Sohn in Arnsberg verletzt worden. Im Zimmer des siebenjährigen Sohnes war am Freitag aus noch ungeklärter Ursache ein Fernsehgerät in Brand geraten, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Flammen hatten bereits auf ein Regal übergegriffen. Mutter und Bruder schleppten das Gerät aus der Wohnung ins Freie und versuchten, das Regal zu löschen. Dabei erlitten sie leichte Verbrennungen. Die 35 Jahre alte Mutter kam vorsorglich ins Krankenhaus.