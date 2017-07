Ferienstart: Ansturm an Flughäfen und Baustellen

Das Wort "Ferien" steht mehrmals an einer Tafel in einem Klassenzimmer.

14.07.2017 Düsseldorf. Für die rund 2,5 Millionen Schüler in Nordrhein-Westfalen beginnen heute die Sommerferien. Zuvor werden aber noch die Zeugnisse verteilt. Danach haben die Schüler gut sechs Wochen frei.

Für das erste Ferienwochenende in NRW haben die Meteorologe eine recht gute Wetterprognose gestellt. Nach einem durchwachsenen Freitag mit Schauern und eventuell Gewittern am Nachmittag soll es am Samstag und Sonntag trocken bleiben. Am Sonntag gibt es bei Temperaturen von bis zu 26 Grad fast schon Freibadwetter.

Die Flughäfen in NRW erwarten am Freitag einen Rekordansturm. Am Flughafen Düsseldorf müssen mehr als 700 Starts und Landungen abgewickelt werden, etwa 100 mehr als im täglichen Durchschnitt. Es ist der verkehrsreichste Tag der Feriensaison. Auf den Autobahnen rechnet Straßen.NRW ab dem Nachmittag mit viel Verkehr. Für Staus könnten die 33 größeren Autobahnbaustellen in NRW sorgen. (dpa)