Ferienbeginn in Nordrhein-Westfalen: Staus im Norden

15.07.2017 Hannover/Hamburg. Der Ferienbeginn in Nordrhein-Westfalen hat im Norden Deutschlands mancherorts für Staus gesorgt. So gab es nach Angaben des ADAC am Samstag Verzögerungen auf den Autobahnen 1, 2, 7 sowie der 31, die vom Ruhrgebiet nach Emden an die Nordsee führt. Längere Staus hätten sich in Niedersachsen etwa südlich von Hamburg, auf der A2 bei Hannover und auf der A7 in der Lüneburger Heide bei Soltau und Bad Fallingbostel gebildet. Betroffen war auch der Großraum Hamburg. "Viele Urlauber fahren seit einigen Jahren erst am Sonntag", sagte eine ADAC-Sprecherin. "Dieser Trend führt zu einer Entzerrung des Verkehrs."

Autofahrer müssten sich am Wochenende im Norden auf zahlreiche Staus einstellen, hatte der ADAC schon vor dem Ferienstart gewarnt - Nordrhein-Westfalen ist das bevölkerungsreichste Bundesland. Derzeit gebe es zudem landesweit eine sehr große Baustellendichte, hatte eine Sprecherin des ADAC Niedersachsen erklärt.

Der Automobilclub rät Reisenden, am besten dann loszufahren, wenn die anderen es nicht tun - etwa früh morgens, spätabends oder an Wochentagen statt Freitag bis Sonntag. Auch direkte Umleitungsrouten seien vor allem bei Staus ab zehn Kilometern oft überlastet, hieß es. Das Ausweichen lohne sich meist nur bei einer Vollsperrung der Autobahn. (dpa)