Fehlalarm: Einkaufszentrum in Gummersbach geräumt

09.09.2017 Gummersbach. Wegen eines Fehlalarms in der Brandmeldeanlage ist am Samstag zur Mittagszeit in Gummersbach ein großes Einkaufszentrum geräumt worden. Der Alarm habe die Räumung automatisch ausgelöst, sagte ein Feuerwehrsprecher auf Anfrage. Per Durchsage wurden Kunden und Mitarbeiter aufgefordert, den Komplex mit rund 70 Geschäften vorsorglich zu verlassen. Wenig später sei aber wieder Entwarnung gegeben worden, hieß es. Die Ursache für den Fehlalarm wurde nicht gefunden. Nach einem Bericht des Online-Portals der "Kölnischen Rundschau" waren rund 2000 Menschen betroffen.