Neues Projekt

Lupita Nyong'o ist in "Farbenblind" mit von der Partie.

22.02.2018 Johannesburg. Die "Black Panther"-Schauspielerin wird auch als Produzentin bei der Verfilmung der Autobiografie, die vom schwierigen Aufwachsen als Kind eines weißen Vaters und einer schwarzen Mutter zur Zeit des rassistischen Apartheid-Regimes in Südafrika erzählt.

Die aus Kenia stammende Oscar-Preisträgerin Lupita Nyong'o wird in einer Verfilmung der Autobiografie von Trevor Noah, dem Gastgeber der US-Sendung "The Daily Show", die Rolle seiner Mutter spielen.

Sie sei "mehr als perfekt", um seine willensstarke Mutter darzustellen, erklärte Noah über seinen Instagram-Account. "Ich bin mehr als aufgeregt", schrieb der 34-jährige Südafrikaner.

Noahs Buch "Farbenblind" ("Born a Crime") erzählt vom schwierigen Aufwachsen als Kind eines weißen Vaters und einer schwarzen Mutter zur Zeit des rassistischen Apartheid-Regimes in Südafrika. Die Beziehung seiner Eltern war damals gesetzeswidrig.

Nyong'o, die derzeit im Marvel-Streifen "Black Panther" zu sehen ist, erklärte über ihren Instagram-Account, sie freue sich darauf, bei der Verfilmung des Buches als Schauspielerin und Produzentin dabei zu sein. "Ich konnte das Buch nicht weglegen", schrieb die 34-Jährige.

Noah ist seit Ende 2015 in Nachfolge von Jon Stewart Gastgeber der erfolgreichen Talkshow "The Daily Show", die für Staire und beißenden Humor bekannt ist. Nyong'o gewann 2012 für ihre Nebenrolle in dem Drama "12 Years a Slave" einen Oscar. (dpa)