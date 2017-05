Helene Fischer bei ihrem Auftritt in der Halbzeitpause

Berlin. Acht Minuten lang pfiffen die Fußballfans beim DFB-Pokalfinale in Berlin Schlagersängerin Helene Fischer aus. Der Protest war angekündigt. TV-Sender regeln Stadiongeräusche runter.

Von general-anzeiger-bonn.de, 28.05.2017

Es war ein Protest mit Ankündigung. Frankfurter Fans hatten schon vor dem Spiel angekündigt, sich mit Pfiffen gegen den Aufritt von Schlagersängerin Helene Fischer in der Halbzeitpause des DFB-Pokalfinales zu wenden und so kam es. Die Fans pfiffen acht Minuten lang Helene Fischer aus. So lange dauerte auch ihr Auftritt.

Stein des Anstoßes - Fischer hatte sich als Dortmund-Fan gezeigt

Bei ihren Bühnenauftritten war Helene Fischer zuvor auch schon im Dortmund-Trikot zu sehen. Das konnten die Frankfurter Fans nicht akzeptieren. Doch sie pfiffen auch den DFB aus, denn viele eingefleischte Fans sehen in solchen Auftritten eine Kommerzialisierung des Fußballs. Auftritte von Pop-Ikonen sind im American Football üblich, in deutschen Fußballstadien sind sie ungewohnt.

TV-Sender regelten den Ton runter

Im Fernsehen waren die Pfiffe am Anfang und am Ende des Auftritts zu hören. Später kam die Schlägersängerin zur ARD ins Interview. Dort sagte sie zu dem Konzert, sie habe von dem Aufruf gehört. Sie habe aber "viral mitbekommen", dass da eine Wette am laufen war. Dann gratulierte sie den Fans "Glückwunsch, es gibt Freibier". Angeblich haben Frankfurter Wirte Freibier versprochen, falls die Pfeif-Aktion tatsächlich durchgeführt wird. Sie dementierte jedoch: "ich bin kein ausgewiesener Dortmund-Fan, ich bin ziemlich neutral."

Auch Eintracht-Sportdirektor Fredi Bobic hat den Auftritt von Helene Fischer in der Halbzeitpause beim DFB-Pokalfinale gegen Borussia Dortmund scharf kritisiert. "Das hat beim Pokalfinale nichts zu suchen", sagte Bobic nach der 1:2-Niederlage der Hessen. Warum? "Weil wir Fußball spielen und die wahren Fans des Fußballs haben in der Halbzeitpause keine Lust darauf." Helene Fischer trat vor der zweiten Hälfte im Berliner Olympiastadion auf und wurde von beiden Fangruppen lautstark ausgepfiffen.