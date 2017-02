Familienhund attackiert Kinder und verletzt sie

21.02.2017 Oberhausen. Ein Familienhund hat in Oberhausen zwei Jungen attackiert und verletzt. Die Bulldogge und die 10 und 14 Jahre alten Brüder saßen am Montagabend gemeinsam auf einer Couch in einer Wohnung, als der Hund plötzlich angriff. "Die Mutter schaffte es, den Hund von ihren Kindern wegzuziehen und einzusperren", sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Der Zehnjährige musste im Krankenhaus bleiben, sein Bruder konnte nach einer ambulanten Behandlung wieder nach Hause. Über die näheren Umstände sowie die Art der Verletzungen wurde zunächst nichts bekannt. Mitarbeiter des Ordnungsamtes und die Amtstierärztin nahmen das etwa dreieinhalb Jahre alte Tier mit. Ermittelt werde wegen fahrlässiger Körperverletzung. Ob nur gegen die Mutter oder gegen beide Eltern, war zunächst offen.