Als Dreijährige verschwunden

CHENGDU. Als Obstverkäufer Wang Mingqing seinen Stand kurzzeitig verließ, verschwand seine dreijährige Tochter Qifeng. Jetzt, 24 Jahre später, konnten er und seine Frau Qifeng wieder in die Arme nehmen. Die Geschichte dahinter.

Von general-anzeiger-bonn.de, 04.04.2018

Es war nur ein kurzer Moment der Unachtsamkeit, doch seine Folgen sollten Wang Mingqing von da an 24 Jahre lang begleiten. Wang arbeitete im Januar 1994 als Obstverkäufer in der chinesischen Stadt Chengdu. Als er seinen Stand kurzzeitig verließ, um Wechselgeld zu besorgen, verschwand seine drei Jahre alte Tochter spurlos. Am Dienstag konnten Wang und seine Ehefrau Liu Dengying die Tochter endlich wieder in die Arme nehmen. Das berichtet die BBC und beruft sich auf chinesische Medien.

Für das Paar endet damit eine über zwei Jahrezehnte andauernde Suche. Jahrelang ließen sie nichts aus, um Tochter Qifeng wieder zu finden. Sie durchforsteten die Stadt, schalteten Suchanzeigen, Wang gab 2015 gar seinen Job als Obstverkäufer auf und wurde Taxifahrer - in der Hoffnung, dass seine Tochter eines Tages sein Fahrgast ist. Die Scheiben seines Taxis plakatierte er mit Suchplakaten.

China family find lost daughter after 24-year search https://t.co/OTRGkixYMg pic.twitter.com/UdCmLpYDbM — BBC News (World) (@BBCWorld) 3. April 2018

Mit ihrer unermüdlichen Suche weckten die Eheleute schließlich auch das Interesse chinesischer Medien. So wurde eine Phantombildzeichnerin aufmerksam und bot ihre Hilfe an. Sie fertigte mit der Hilfe Wangs eine Zeichnung an und stellte sie ins Netz. Die erschien Tausende Kilometer von Chengdu entfernt auch auf dem Bildschirm von einer Frau namens Kang Ying. Wie die BBC berichtet, erschrak die Frau ob der Ähnlichkeit zwischen ihr und der Zeichnung. Kang Ying, die bei Adoptiveltern aufwuchs, die ihr erzählten, dass sie sie einst als kleines Kind an einer Straße in Chengdu fanden, suchte den Kontakt zu Wang.

Ein DNA-Test brachte Gewissheit: Kang Ying ist in Wirklichkeit Qifeng, Tochter von von Wang und Liu. "Ich kann nicht sagen, wie viel Hoffnung, Enttäuschung und Verzweiflung wir in den vergangenen 24 Jahren durchlebt haben. Meine Anstrengungen waren nicht umsonst", sagte ihr Vater nach der Familienzusammenführung.