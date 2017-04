Zwischenfall in italienischem Gardaland-Park

08.04.2017 Rom. Ein Stromausfall zur Saisoneröffnung hat am Samstag eine Achterbahn in einem der beliebtesten Freizeitparks Italiens ausgebremst. Eine vierköpfige israelische Familie saß daraufhin in 27 Metern Höhe fest.

Die Eltern und ihre beiden Kinder im Teenageralter seien vom Personal des am Südostufer des Gardasees in der Provinz Verona gelegenen Gardaland-Parks über eine Notleiter sicher zum Boden gebracht worden, meldete die Online-Lokalsausgabe der Zeitung „Corriere della Sera“.

„Es gab einen Stromausfall, und Besucher wurden evakuiert. Jetzt ist wieder alles in Ordnung, und der Strom ist zurück“, sagte eine Park-Mitarbeiterin der Deutschen Presse-Agentur.

Laut Zeitungsbericht waren gegen 14.00 Uhr am Samstag außer der Achterbahn auch andere Fahrgeschäfte und Karussells außer Betrieb. Sehr viele Besucher, die meisten von ihnen ausländische Touristen, hätten an den Schaltern ihr Geld zurückverlangt. Die Parkleitung habe zunächst nur Ersatztickets für einen anderen Tag angeboten. (dpa)