Emotionaler Moment

Sereetz. Per Zeitungsanzeige fand eine Familie aus Schleswig-Holsten den Retter ihres 18-jährigen Sohnes. Dieser leistete erste Hilfe, nachdem er den jungen Mann nach einem Motorradunfall auf der Fahrbahn der A1 auffand.

Von Anja Wollschlaeger, 05.12.2017

Bei dem Unfall am 20. November auf der A1 in Richtung Fehmarn hat der 18-Jährige beim Bremsen die Kontrolle über sein Motorrad verloren und war dann über den Lenker gestürzt. Benommen blieb er dann auf der Fahrbahn liegen. Die anderen Verkehrsteilnehmer fuhren lediglich um den Verletzen drumherum, leisteten aber keinerlei Hilfe. Das erzählte einer der Ersthelfer im späteren Gespräch mit dem Unfallopfer.

Als dann jedoch der 48-jährige Thomas Rode an der Unfallstelle vorbei kam, hielt er sofort an und half dem Verunglückten, von der Fahrbahn aufzustehen. Gemeinsam erreichten sie den Seitenstreifen. Dort kamen noch weitere Helfer hinzu, die so lange blieben, bis ein Rettungswagen den am Arm verletzten Motorradfahrer abtransportierte.

Mit einer Annonce in den Lübecker Nachrichten suchte die Familie des Unfallopfers später nach den Ersthelfern. „Wir würden uns gerne bei den Menschen bedanken, die den Mut hatten, anzuhalten, nachdem unser Sohn verunglückte. Ihm kam es vor wie eine Ewigkeit und er war so erleichtert, als er nicht mehr alleine war”, erklärte die Mutter.

Die Anzeige verbreitete sich schnell in den sozialen Netzwerken, Medien in ganz Deutschland griffen die Botschaft auf, bis schließlich auch die Helfer des jungen Mannes davon erfuhren. Prompt meldeten sie sich bei dessen Familie.

Die Zeitung berichtete nun auch über das emotionale Wiedersehen. Der junge Mann, der laut dem Bericht anonym bleiben möchte, traf nun mit seinen Eltern auf die Ersthelfer. Einer von ihnen war 48-jährige Thomas Rode. Er selbst sieht sich nicht als Held und beschreibt noch einmal fassungslos den Moment: „Ich konnte das erst nicht glauben, die vor mir sind alle weitergefahren.“