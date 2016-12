Offizielles Dementi

26.12.2016 Berlin. Falschmeldung zu Weihnachten: Auf dem Twitter-Konto von Sony Music wird der Tod von Popstar Britney Spears in die Welt posaunt. Ihr Sprecher schüttelt den Kopf: Ihr geht es gut.

Über das Konto der Plattenfirma Sony Music auf der Kurznachrichten-Plattform Twitter ist am Montag eine Falschmeldung zum angeblichen Tod der Popmusikerin Britney Spears erschienen.

Nach wenigen Minuten wurde die Meldung wieder aus dem Netz genommen. Nichtsdestoweniger hatte sie bereits im Internet Verbreitung gefunden.

Ein Sprecher des 35 Jahre alten US-Popstars dementierte die Meldung auf dpa-Anfrage. "Britney lebt und es geht ihr gut", sagte Spears-Sprecher Adam Leber. "Anscheinend wurde das Twitter-Konto von Sony Music manipuliert", betonte er. Sony Music in New York erklärte am Montag, noch eine offizielle Mitteilung zu dem Vorfall veröffentlichen zu wollen.

Immer wieder kommt es in Sozialen Netzwerken zu gefälschten Todesmeldungen. Da im Jahr 2016 bereits viele Prominente starben - zuletzt etwa Popmusiker George Michael mit 53 Jahren - treffen solche Meldungen dort häufig auf viel Resonanz, auch wenn sie jeder Grundlage entbehren. (dpa)